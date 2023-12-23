Bakan Fidan’dan terörü “DEM”lendirenlere net cevap: PKK terör örgütüdür her yerde peşindeyiz

Dişişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının bütçe görüşmelerinde PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı. DEM'li vekiller PKK'ya yönelik ifadeleri üstlerine alınarak rahatsız oldu. İsrail mezalimini Türk askerinin terörle mücadele operasyonlarıyla bir tutmaktan geri durmadılar. Bakan Fidan'ın "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti teşkil edilmesini engellemeye yönelik mücadelemizi yürütmekteyiz. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında PKK-YPG terör örgütünü desteklemenin stratejik bir hata olduğunu, başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza vurgulamaya devam edeceğiz" sözlerinden DEM Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan rahatsız oldu."Dünyaya müzakere, Kürtlere neden savaş?" sözleriyle Bakan Fidan'ın konuşmasını bölen Uysal'a, AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, "PKK diyor, size ne oluyor?" diye sordu. DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. DEM'li Meral Danış Beştaş ise "Gazze'de işlenen savaş suçlarının kuzeydoğu Suriye'de işlenen savaş suçlarından hukuki olarak da pratik olarak da bir farkı yoktur" şeklindeki skandal ifadelerde bulundu. Bakan Fidan cevaben "Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Yıllarca sınır ötesi harekâtlar içerisinde bulundum. PKK terör örgütünün varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.