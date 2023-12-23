Cumhuriyet’in 100’üncü yılı rekor yılı oldu: 52.7 milyon turist

2019 yılında 51.7 milyon ziyaretçi ağırlayarak zirveyi gören Türk turizmi, 4 yıl sonra ülke rekorunu güncelledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son 5 yıldaki kapsamlı yatırımları meyvelerini verirken, bu yılın 11 ayında 52 milyon 742 bin 526 turist sayısına ulaşıldı. 2023 yılının ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen "yabancı ziyaretçi" sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.82 oranında artış yaşadı.2018 yılında 46.1 milyon turisti ağırlayan Türkiye, 2019 yılında bu sayıyı 51.7 milyona çıkararak küresel turizm ağının parlayan yıldızına dönüştü. 2020 yılı ile başlayan pandemi sürecinin ardından 2022'de turist sayısı yeniden 51.4 milyona tırmandı. Geçen sene 46.5 milyar dolarlık turizm geliri ile bu alandaki ülke rekoru da kırıldı. 2022 yılında, dünya turizm sıralamasında en çok ziyaretçi çeken 3'üncü ülke konumuna yükselen Türkiye, 2028 hedefini ise "82.3 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar turizm geliri" olarak belirledi.Öte yandan 2023'ün ilk 11 aylık döneminde Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Bu yıl 6 milyon 83 bin Rus turist Türkiye'yi ziyaret ederken, listenin ikinci sırasında 5 milyon 959 bin ziyaretçi ile Almanya yer aldı.