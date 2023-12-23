HSK’dan kararnameyle ilgili açıklama: Görev yeri değişimlerinde “soruşturma” vurgusu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince hazırlanan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerini kapsayan mazeret kararnamesi tamamlandı. Kararname kapsamında 480 adli yargı hakim ve savcısı ile 26 İdari yargı hakim ve savcısı olmak üzere toplam 506 kişinin görev yeri değişti.

GÖREV YERİ DEĞİŞİMLERİYLE İLGİLİ HSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafında yapılan açıklamada son günlerde bazı basın-yayın organlarında, Güz Kararnamesiyle ilgili görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu belirtildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarının öncelikle mazeretlerine ilişkin taleplerinin dikkate alındığı vurgulanarak ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

"GERÇEK DIŞI HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

HSK'nın açıklamasında "Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir" denildi.