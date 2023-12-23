Şehit Teğmen Günay: Afyonkarahisar’ın 376’ıncı şehidi olarak kayıtlara geçti

Irak'ın Kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 asker şehit düştü. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ramazan Günay, memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Teğmen, Afyonkarahisar'ın 376'ıncı, Sinanpaşa'nın ise 31'inci şehidi olarak kayıtlara geçti.

BAŞKAN KUMARTAŞLI: "TÜM TÜRKİYEMİZİN BAŞISAĞOLSUN"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, dernek üye sayısının artmasını istemeyen tek dernek olduklarını söyleyerek, "Şehit Teğmen, Afyonkarahisar'ın 376'ıncı, Sinanpaşa'nın ise 31'inci şehidi olarak kayıtlara geçti. Allah bizlere bir daha bu duvarlara şehitlerimizin resimlerini asmayı nasip etmesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyor. Şehit ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun" dedi.