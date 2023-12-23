Şehit Teğmen, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlanacak

Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde Hakkari Dağ Komando Birliğine bağlı olarak görev yapan 6 asker terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düştü. Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acılı haberi alan şehidin babası Ahmet Günay ile anne Firdes Günay'ın isteği üzerine şehit Teğmen Ramazan Günay memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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