Haberler Gündem Haberleri Şehit Teğmen, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlanacak
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:00

Şehit Teğmen, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlanacak

Irak’ın Kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 asker şehit düştü. Şehitlerden Piyade Teğmen Ramazan Günay, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Şehit Teğmen, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlanacak

Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde Hakkari Dağ Komando Birliğine bağlı olarak görev yapan 6 asker terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düştü. Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acılı haberi alan şehidin babası Ahmet Günay ile anne Firdes Günay'ın isteği üzerine şehit Teğmen Ramazan Günay memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Teğmen, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA