Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümün yol haritasını açıkladı: Devletten her ev için 1.5 milyon lira destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"ndaki konuştu.Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek vereceğiz.Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TEFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1.5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacak.Kampanyaya başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Yine başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımız da aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkânına kavuşacaklar. Buradan özellikle yüzde 50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşları, henüz "evet" dememiş komşularını da ikna etmek suretiyle bir an evvel "Yarısı Bizden Kampanyası"nda yer almaya davet ediyorum. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1.5 milyon bağımsız bölümü dönüştürmek.K.Maraş merkezli depremler millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz, 11 ilimizdeki 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen, böylesine büyük bir afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler, çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Depreme karşı hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluk. 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar. Her deprem sonrasında toparlanmak için yıllarımızı harcadık. Toprak altında yitirdiklerimizin kalbimizde açtığı yaralarsa muhtemelen hiç kapanmayacak. Hal böyleyken hiç kimsenin depremi hafife alma, deprem gerçeğine gözlerini kapama gibi bir lüksü yok. Topraklarımızın yüzde 60'ı deprem bölgesi. Depremle mücadele önce zihinlerde başlamalı. Bu çabaları dinamitleyenler ülkeye ve millete ihanet eder. Türkiye genelinde 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyonunun ise acilen dönüşmesi lazım. Kentsel dönüşüm için bugüne kadar 480 milyar liralık kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü halen devam ediyor. CHP zihniyetinin acımasızca eleştirdiği TOKİ binalarımız, tekniği ve inşaatıyla imtihanını alnının akıyla vermiştir.Kısa süre önce yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunuyla hızlı dönüşüm için gereken hukuki zemini oluşturduk. Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Tamamen bühtandan ibarettir. CHP ve aynı zihniyete sahip çevreler her zaman olduğu gibi iş yapmanın değil yine takoz koymanın, hizmeti engellemenin peşindeler. Çünkü kanunla ne vatandaşın evine el konulması, ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Düzenlemenin yegâne amacı keyfi sebeplerle tıkanan kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmak, bu meseleye süratle çözüm bulmaktır. Burada bir kez daha vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işe saldırmaktan başka hiçbir vasıfları olmayan bu çapsızların kentsel dönüşüm meselesini, rantsal dönüşüm yalanıyla sabote etmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Onlar istemese de, İstanbul'la birlikte dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayacağız.İstanbul'udepreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eşzamanlı olarak atmanın gururunu yaşıyoruz. "İstanbul Kentsel Dönüşüm Yıkım Programı" kapsamında toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz. Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'nde 100 binadaki 500 kişiyle ilk sözleşmelerini imzalıyoruz.Kendini İstanbul'a vakfedecek, Fatih'in yadigârı olan aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildiğinin, boşa harcandığının şahidiyiz. İstanbul'un hizmet hasreti bitecek.AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı çalışmaya son noktayı koydu. İki parti 2019 yılında yapılan ittifakı genişletti. 30 büyükşehrin yanına 29 il belediyesi de eklendi. CHP'nin elinde bulunan Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir ve Sinop'ta da iki parti ortak adayla girecek. Bu illerde hangi partinin oy potansiyeli yüksekse o partinin adayı desteklenecek. İki parti arasında yapılan çalışmaya göre ortak aday çıkarılacak 29 illerden Mersin, Manisa, Kırklareli, Kars, Erzincan Bartın ve Osmaniye'de MHP adaylarının desteklenmesi planlanıyor.