Gergerlioğlu’na tepki yağdı

Birbiri ardına gelen şehit haberleri ile tüm Türkiye'de gözyları sel oldu. Sosyal medyada birçok siyasi isim ve vatandaş terörü lanetleyen mesajlar yayınladı.

Hemen hemen her konuda paylaşım yapan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, uzun süre hiç bir paylaşımda bulunmadı. Vatandaşların bu konuyu gündem yapması sonrası, Gergerlioğlu, şehit haberlerinden 15 saat sonra paylaşımda bulundu.

İlk gelen 6 şehit haberinden 15 saat sonra "şehit" tabirini kullanmadan ve terörü lanetlemeden yoksulluk edebiyatı yaparak paylaşımda bulunan Gergerlioğlu'na vatandaşlar tepki dolu mesajlar attı.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Bütün sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve nerdeyse her yarım saatte bir paylaşım yapan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, 6 şehit haberi sonrası tek bir paylaşım yapmadı.

Bazı vatandaşlar "6 şehit verdik, Gergerlioğlu bir paylaşım yapmadı" şeklinde yorumlarda bulununca, paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, terörü ve terör örgütünü lanetlemek yerine, kullanıcıların yorumları ile "yoksulluk edebiyatı" yaptı.

O paylaşıma onlarca kişi tepki üstüne tepki gösterdi.