‘Hâkim ve savcı yardımcılığı’ dönemi resmen başladı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Alım Sınavı 23-24 Aralık'ta toplam 4 oturumda gerçekleştiriliyor. 800 adli yargı, 100 avukatlıktan geçiş ve 100 idari yargı olmak üzere bin hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak sınav ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sınava giren adaylara başlarılar dileyen Bakan Tunç, "23 Aralık'ta sınava girecek arkadaşlarımız bundan sonra artık hâkim vesavcı yardımcısı olarak göreve başlayacaklar. İlk bir yılda Türkiye Adalet Akademisi'nde teorik eğitimlerini tamamlayacaklar. Son 2 yılda tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında ustaçırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye çıkmış olacaklar. 2 yıl süren hâkim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet Akademisi'nde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta-çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hâkim ve savcı yardımcılığı ile hâkim ve savcılarımızın mesleğe kabul öncesi daha nitelikli yetişmelerini amaçlıyoruz. Hâkim ve savcı yardımcısı alımı için 23-24 Aralık'ta gerçekleşecek sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.