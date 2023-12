Kahramanlar Irak’ın Kuzeyini teröristlere dar etti

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu'ndan gelen acı haberle sarsıldı. Operasyon için kurulan geçici üs bölgesine önceki gün yoğun sis ve yağmuru fırsat bilip sızma girişiminde bulunan PKK'lılarla girilen çatışmada Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu.Terörist grubun sızma girişimini fark eden Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, geçici üs bölgesine yaklaşmaya çalışan gruba pusu kurdu. Pusu görevi yapan komando timi sızma girişiminde bulunan teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 6 kahraman askerimiz şehit düşerken, üs bölgesine sızmaya çalışan 7 terörist orada etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan terörist grubunun bulunduğu bölge hava harekâtıyla bombalandı Hem bölgede hem de Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla 12 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit kahramanlarımız ve silah arkadaşları Kuzey Irak'ı teröre dar etti. Pençe harekâtlarıyla girilemez denilen yerlere giren kahramanlar 4 yılda 838 teröristi etkisiz hale getirdi, 1407 mağarayı hainlerin başlarına yıktı.Tokat'ınşehidi Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilindeki "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" mesajı duygulandırdı. Almus ilçesi Ormandibi Köyü'nde yaşayan Zahide- Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan bekâr Karaca'nın cenazesi bugün Ormandibi Köyü'nde toprağa verilecek. Şehidin bir kardeşinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı, acı haber üzerine Tokat'a getirildiği bildirildi.Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Zonguldak Ereğli'de yaşıyordu. 4 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamileydi. İsmail Yazıcı, memleketi Gümüşhane'de toprağa verilecek. Eşi Seda Yazıcı, "Ben kızıma 'Baban toprak oldu mu?' diyeceğim" diye ağıtlar yaktı.Malatya Battalgazi'nin şehidi Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) anne ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Ağabeylerinden biri de TSK'da görev yapan Taşkın bir süre önce sosyal medyada "Şehit olursam bunu paylaşın" diye videosunu yayınlamıştı.Denizli'ninşehidi Mehmet Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan (35) 2016'da Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi oldu. Ağabey Serinkan, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi oldu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldı. Şehidin Pamukkale'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Çilem Serinkan'ın ağabeyi Ömer Bakır, "Bu ülkede bir Mehmet gider binlerce Mehmet gelir. Şunu unutmasınlar ki bu ülkeyi bölemezler. Mehmetçiklerin kanları yerde kalmaz" dedi.SINOP'UN şehidi Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu evli ve Hare (3) ile Nare (2) isimlerinde iki kız çocuk babasıydı. Ağabeylerinden Mehmet Çağrı Erenoğlu Katar'da, Hüseyin Erenoğlu da Manisa'da uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Ağustos 2022'de de yine aynı bölgede 3 askerimizin şehit olduğu hain saldırıda yaralanmış ve kulak zartları patlamıştı. GATA'da 1.5 ay tedavi gören ve sonrasında da 3 ay hava değişimi alan Çağatay Erenoğlu kendisine verilen gazilik unvanını kabul etmedi. 'Arkadaşlarımın canını verdiği ortamda ben burada yatarak maaş alamam' deyip tekrar görevine döndü. Sinop'un Boyabat ilçesindeki Yeşilyurt Köyü'nde bulunan baba ocağında gurur ve hüzün bir arada yaşandı.ŞEHİT Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), bekârdı. İzmir Buca'da yaşayan annesi Firdevs ve babası Ahmet Günay acı haberi alınca yıkıldı. Şehit teğmen, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.İlhan DEMİRCİOĞLU-Şaban YILMAZ-Gökhan KOCAASLAN-Selda FIRAT-Mihriban KOÇAKER-Tahir ÖZÇELİK/SABAH