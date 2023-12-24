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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Market değil FETÖ yuvası

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Market değil FETÖ yuvası
Konya merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.G.'nin, merkez Selçuklu ilçesinde eşinin üzerine açtığı marketin ise örgüt yuvası olduğu belirlendi. Markette çalışan H.K.'nın FETÖ'den işlem gören ve dosyası istinafta olan emekli emniyet müdürü olduğu, M.O.'nun ise FETÖ'den ihraç sağlık memuru olduğu, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca markete gelenlerin de genelde örgütle bağlantılı veya örgütten işlem görmüş kişiler olduğu saptandı. Yapılan incelemelerde cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin markete gelen ailelerine zarflarla para verildiği tespit edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrolle, 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Market değil FETÖ yuvası
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