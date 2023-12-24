O çocuk büyüdü, İlçe Başkanı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin il teşkilatlarıyla buluşmasında bir sürpriz yaşandı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş (38), 28 yıl önce kendisi 10 yaşındayken Erdoğan'la birlikte çektirdiği fotoğrafını gösterdi.10 yaşındayken elini öpen çocuğu, 28 yıl sonra elinde o anları anlatan fotoğrafla ilçe başkanı olarak karşısında gören Erdoğan duygulanarak "Hay maşallah, teşkilatta çocuklarımız nasıl da büyüyor. Bu davada evlatlarımız göreve gelmiş" diyerek mutluluğunu ifade etti.