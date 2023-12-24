Rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B., dün saat 15.00 sıralarında bir TIR şoförünü rehin alarak kaçtı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşerek teslim olması konusunda ikna etti. Konuşmadan sonra rehin aldığı TIR şoförünü serbest bırakan Fatih B., araçtan inerek silahıyla birlikte polise teslim oldu.Gözaltına alınan Fatih B., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rehine krizinin bitmesinden sonra 3 saat kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe açıldı.