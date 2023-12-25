Bakan Özhaseki: 100 milyon metrekare yeşil alan için proje başlattık

Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, hükümetin ayrım yapmaksızın tüm belediyelere destek verdiğini vurgulayarak, "Ben şunu gördüm. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapılmıyor hükümette, projeye göre destek veriliyor. Eğer proje gerçekten güzelse her parti o desteği alabiliyor. Siyasi bir ayrım olmadığını gördüm. Buna inanarak ben de çalışıyorum ve her gittiğim zaman projeyle gittim. Her bakanlığa projeyle gittim. Hepsinden de bir avuç dolusu para ve yatırımla döndüm. Bundan sonra da Allah'ın izni ile sayın bakanımızın ve diğer bürokratlarımızın, Cumhurbaşkanımızın desteği ile Isparta'mıza çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizler Cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizim yaptığımız çalışmalara destek verin" dedi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, sulak alanların korunmasının önemini vurgulayarak, "Isparta'mız sahip olduğu eşsiz tabiat alanları ve doğal kaynaklarıyla insanımıza müstesna güzellikler sunan bir ilimizdir. Doğal sit alanlarımızın ve göllerimizin güzelliği, topraklarımızın bereketi ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri ilimizi yaşamak için tercih edilen kentler arasına çıkarmıştır. Doğal güzellikler, sadece ilimizde yaşamak isteyenler için değil, aynı zamanda ülkemizin diğer yanlarından da gelen ziyaretçiler için de Isparta'yı cazibe merkezi haline getirmektedir. Sahip olduğumuz bu doğal nimetleri gerektiği gibi korumak, Isparta'yı şehir merkezinde ve kırsal alanlarda vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir hale getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Küresel iklim değişikliği nedeniyle kıt olan tatlı su kaynaklarımızın korunması ve kirlenmesinin önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerin Isparta için hayati derecede önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğirdir Gölü başta olmak üzere su kaynaklarımızın korunması ve kirlenmesinin önüne geçilmesi için belediyelerimiz ve köylerimizin su arıtma tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sağladığı destekler bize büyük bir güç vermektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayat konforunu arttıracak şehir içi sosyal yaşam alanlarının oluşturulması için yapılan çalışmaların da kıymetini buradan ifade etmek istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız Isparta Millet Bahçesi'nin ve 100'üncü Yıl Millet Camii'nin hemşehrilerimizin sosyal yaşam kalitesinin artmasına da çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Isparta halkı için sosyal cazibe merkezi haline gelecek olan bu tesislerin ilimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olma üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, yetkililere ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi tarafından Isparta'ya kazandırılan projelerin sinevizyon gösterisi izlendi. Açılış töreni kurdele kesimi ve plaket takdiminin ardından sona erdi. Daha sonra 100'ncü Yıl Millet Camii açılışı için camiye geçen Bakan Özhaseki, şehitler için dua ederek ikindi namazını kıldı. Vatandaşlara Isparta'nın yöresel yemeği kabune pilavı ve irmik helvası ikramı yapıldı.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Ali Ertuğrul, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.