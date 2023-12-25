Haberler Gündem Haberleri Şehit Yasin Karaca’nın naaşı Tokat’a getirildi
Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:14

Şehit Yasin Karaca’nın naaşı Tokat’a getirildi

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı askeri uçakla getirildiği Tokat Havalimanında karşılandı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Şehit Yasin Karaca’nın naaşı Tokat’a getirildi

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı askeri uçakla Tokat'a getirildi. Şehit Karaca'nın naaşı Tokat Havalimanı'nda karşılandı. İl protokolünün hazır bulunduğu karşılama töreninde Şehit Karaca'nın ailesi ve yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli er Yasin Karaca yarın Almus Ormandibi Köyü Mezarlığı'nda öğle namazını müteakiben toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Yasin Karaca’nın naaşı Tokat’a getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA