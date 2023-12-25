Şehit Yasin Karaca’nın naaşı Tokat’a getirildi

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı askeri uçakla Tokat'a getirildi. Şehit Karaca'nın naaşı Tokat Havalimanı'nda karşılandı. İl protokolünün hazır bulunduğu karşılama töreninde Şehit Karaca'nın ailesi ve yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli er Yasin Karaca yarın Almus Ormandibi Köyü Mezarlığı'nda öğle namazını müteakiben toprağa verilecek.