Türkiye İsrail’in yalanlarını dünyaya duyuruyor

BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin meselesine bugün değil, en başından beri sahip çıkan ve bu meseleye ilgi gösteren, dertlenen, elinden gelen her çabayı gösteren bir ülke olduğunu vurgulayan Kardaş, şunları kaydetti:

"Bugünkü mücadele de yine bu hakikat mücadelesi işin bir tarafı ve bu mücadeleyi de bizler veriyoruz. Sizlerden de bu anlamda elbette destek istiyoruz. Bu mücadeleyi tek başına herhangi bir kurum, herhangi bir ülke, herhangi bir siyasi lider veremez. Hep beraber olursak verebiliriz. Karabük Üniversitesinde, Karabük'te bugün bu toplantının olması bu mücadeleye çok önemli bir destektir, çok önemli bir katkıdır. Emin olun, 'Biz burada toplanarak ne yaparız, nasıl bir katkıda bulunuruz?' diye düşünmeyin, bu çok değerlidir. Başka yerlerde Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok bölgesinde yine buna benzer toplantılar, benzer çalışmalar, mücadele elbette yürütülüyor. Dolayısıyla da sizin bu yaptığınız toplantı çok anlamlıdır, çok değerlidir. Bugün yapılması gereken, bizim sivil insanların yapabileceği en önemli şey budur, bu katkıdır ve sizden ricam sosyal medya üzerinden özellikle bu İsrail'in yalanlarıyla mücadele ederken bizlere katılmanız. Hep birlikte bu mücadeleyi verelim."

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Meryem Çolak'ın yaptığı panelde Dr. Öğretim Üyesi Şeydanur Tezcan Özer "Korku ile ümit arasında bir mücadele, Gazze", Dr. Öğretim Üyesi Selin Tekin Güven "Acil durum sonrası yardım ve destek faaliyetlerine sosyal psikolojik bakış açısı: Filistin soykırımına karşı toplumsal kimlik paylaşımı", Yazar Halis Mutlu "Anlatılan İslam ile yaşanan İslam (Kudüs -Gazze)" ve Dr. Abdelrahman El-Farra "Filistin'deki direnişin durumu ve saha gelişmeleri" konularını ele aldı. Panelistlerin konuşmalarının ardından saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli üniversite öğrencilerine yönelik temsili mezuniyet töreni düzenlendi.