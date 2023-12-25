Vatan size minnettar

TSK'nın PKK'lıların Türkiye'ye kaçış güzergahlarını kapatmasıyla köşeye sıkışan terör örgütü geçici üs bölgelerine sızma girişimlerinde bulundu. Yoğun sis ve kar yağışını fırsat bilen hainlerin alçak girişimlerini farkeden kahraman askerlerimiz sıcak çatışmada onlarca PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Hakurk'ta 6, Metina'da 6 askerimiz iki ayrı saldırıda kahramanca şehit düştü. Metina şehitleri için dün Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Abdülkadir İyem Gaziantep'te, Cebrail Dündar Mardin'de, Semih Yılmaz Kırıkkale'de, Kemal Aslan Elazığ'da toprağa verildi.Hakurk şehitlerinden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında kaydettiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü. Tokat Almuslu Karaca, yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye soruyor. Yanındaki asker "Şehitlik yolu" diye cevap veriyor. Karaca da "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü. Öte yandan Karaca'nın ortaokulda, şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı.Şehit sözleşmeli piyade er Cebrail Dündar, 6 Şubat depremleri sonrası, görev yaptığı Şırnak'tan Malatya'ya geçici görevle gitti. Burada depremzede Semanur'la tanıştı. Çift, Mardin Kızıltepe'de geçtiğimiz mayıs ayında yapılan düğünle hayatını birleştirti. Semanur dün şehidinin cenazesini karşılarken gözyaşlarına boğuldu. Şehit Dündar, törenin ardında aile mezarlğında toprağa verildi.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, Manisa'da toprağa verildi. Ağrı nüfusuna kayıtlı Budak bekar ve 6 kardeşi var. Annesi İkram Budak'ı 2 yıl önce kaybetmiş. Şehidin sosyal medyadaki son paylaşımında, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.Şehit Semih Yılmaz (23) memleketi Kırıkkale'deki şehitliğe gözyaşlarıarasında defnedildi. Yılmaz bekârdı. Lisede eğitim gören bir kız kardeşi ve polis bir ağabeyi olduğu öğrenildi.Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit olmadan önce komutanına gönderdiği videoda "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın" diye seslendi. Şehit babası Mehmet Aslan, Elazığ'daki cenazede "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana. Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. Şehit Aslan, Whatsapp profilini de önceki gün 6 şehidin isimlerini yazarak "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan size minnettar" yazmıştı. Aslan Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.SABAH