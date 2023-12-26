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Giriş Tarihi: 27.12.2023 01:31

Bingöl’de gösteri ve yürüyüşler 6 gün yasaklandı

Bingöl Valiliği, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi faaliyetlerin 6 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

AA
Bingöl’de gösteri ve yürüyüşler 6 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (jandarma bölgesi dahil) 26 Aralık saat 23.59'dan 1 Ocak saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Bingöl’de gösteri ve yürüyüşler 6 gün yasaklandı
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