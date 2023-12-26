Bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe: 56 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçiğe yönelik hain terör saldırısının ardından olumsuz hava koşullarına rağmen yapılan kara ve hava harekâtlarında 56 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde üs bölgelerine yönelik teröristlerin sızma girişimi ve saldırıları sonucu Hakurk'taki üs bölgesinde 6 asker, Metina'daki üs bölgesinde 6 asker olmak üzere 12 asker şehit düşmüştü. Ana üs bölgesini koruyan üs bölgelerine ağır silahlarla saldıran PKK'lı teröristler, Hakurk ve Metina alanlarında havadan SİHA, ATAK ve F-16'ların desteğiyle komandolar tarafından çembere alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün kara harekâtıyla 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise terör saldırısının ardından bölgede düzenlenen hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından toplamda 56 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.Bu arada kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğu ve sıcaklığın -10 dereceye kadar düştüğü bölgeden kaçışları önlemek amacıyla teröristlerin geçiş güzergâhları da ateş altına alınıyor. Sınır bölgelerindeki askeri bölgelerden de zaman zaman teröristlerin bulunduğu alanlar Fırtına obüsleriyle vuruluyor. Suriye'nin kuzeyinde ise SİHA'larla yapılan nokta operasyonları sonucu Kamışlı bölgesinde teröristler ağır kayıplar verdi. Operasyon nedeniyle Hakkâri ve Şırnak'taki sınır bölgesine çok sayıda askerin de sevk edildiği belirtildi.