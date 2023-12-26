Erdoğan gençlere seslendi: Hepimiz kardeşiz, kışkırtanlara karşı çok dikkatli olun

İstiklalşairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programla anıldı. ATO Congresium'daki törene katılan Başkan Erdoğan şu mesajları verdi:Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. Yalnızca kalemi ve mısralarıyla değil, maddi ve manevi tüm varlığıyla da milletimizin yanında yer almıştır. Sizlerin şu duruşunu coşkusunu Akif'in duasının kabul olduğunun bir işareti olarak görüyorum.Dün Akif'in yaşayıp gördüklerini haykırdığı gibi biz de bugün Gazze başta olmak üzere katledilen, sömürülen, zulmedilen insanlar için Akif'in diliyle haykırmaya, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceğiz.Mehmetçiğimize kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama vardır. Saldırılardan sonra provokasyonlar yaşanıyor. İç kaleyi sarsmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net duruş sergilemeliyiz. Türkiye ortak vatanımız, çatımız, yuvamızdır. Hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Sizi kışkırtanlara karşı dikkatli olun.Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Her iki siyasi yapının da ruh ikizini bulduğu anlaşılıyor.