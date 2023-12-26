Ersin Tatar: Egemen eşitlik kabul edilmeden müzakere masasına oturmayız

Davetlerini kırmayarak Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür eden PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan ise, "Pamukkale Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır, yanında kalacaktır. Sizlerle sevinir, sizlerle üzülürüz. Dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması en doğal hakkınız hakkımızdır. İnşallah bu tanınmayı görmek bizlere nasip olur. 1974 Kıbrıs Barış Harekatımızda şahsım çocukluk dönemimizde gerçekleşti. Hafızalarımızda canlığını koruyor. Türk askeri, Kıbrıs'a barışı getirdi. Ona yazılan marş, beni sınıfta kalmaktan kurtardı. Bugüne kadar vatan uğruna şehit olmuş tüm askerlerimize Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gani gani rahmet diliyorum. Halen sınır ötesinde terörle mücadele eden, bu topraklarda bağımsız kalmamızı sağlayan silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarına güç kuvvet diliyorum" şeklinde konuştu.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Denizli'ye Yatağan palası hediye etti. PAÜ'nün Golbol Kadın Milli Takımında yer alan başarılı sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan'ın da ödüllendirildiği konferans, katılımcıların üniversite bahçesine zeytin fidanı dikmesi ve Şehitlik Abidesini ziyaret etmesiyle son buldu.