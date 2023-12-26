Şehit Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı

SUBAY KILIÇI TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDE

Baba evinde alınan helalliğin ardından Şehidin naaşı kasaba meydanına götürüldü. Burada şehit oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunun yanına gelen anne Firdevs Günay, "Oğlum aslanlar gibi savaştın silah arkadaşlarını kurtardın kendin şehit düştün. İlk göz ağrım bebeğim. Hiçbir zaman incitmedin beni. Hiç hatır kırmadın. Hakkım sana helal olsun. Sende hakkını helal et. Söyleyecek çok sözüm var. Allah bana dayanma gücü ve sabır versin" diyerek gözyaşı döktü. Baba Ahmet Günay ise, zaman zaman gözyaşları döktüğü sırada kız kardeş Yasemin Günay, yine abisinin Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine Subay Kılıç'ını bıraktı.