Şehit Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın Kuzeyi Hakurk Bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 operasyonu kapsamında Terör Örgütü Mensupları tarafından sızma girişimi sırasında açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Söz. Er Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca, P. Söz. Er Emre Taşkın, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı şehit düştü. Şehitlerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesi, dün Hakkari'den alınarak havayolu ile akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Havalimanındaki askeri törenin ardından şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilerek morga konuldu.
BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI
Bugün öğle namazı öncesi hastane morgundan alınan şehit Teğmen Ramazan Günay, askeri konvoyla Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesindeki baba evine götürüldü. Şehidin cenazesi, gözyaşları içinde karşılandı. Şehidin babası Ahmet Günay, annesi Fidevs Günay ile kız kardeşi Yasemin Günay, abisini Türk Bayrağına sarılı tabutunu askeri üniforma karşıladı. Günay'ın tabuna dokunmak isteyen yakınları göz yaşlarına boğuldu. Bir süre tabuta dokunan yakınları, daha sonra uzaklaştırıldı. Şehidin cenazesi, baba evinde helallik alındığı sırada Şehit Teğmen Ramazan Günay'ın kız kardeşi abisinin Subay Kılıç'ını çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
SUBAY KILIÇI TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDE
Baba evinde alınan helalliğin ardından Şehidin naaşı kasaba meydanına götürüldü. Burada şehit oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunun yanına gelen anne Firdevs Günay, "Oğlum aslanlar gibi savaştın silah arkadaşlarını kurtardın kendin şehit düştün. İlk göz ağrım bebeğim. Hiçbir zaman incitmedin beni. Hiç hatır kırmadın. Hakkım sana helal olsun. Sende hakkını helal et. Söyleyecek çok sözüm var. Allah bana dayanma gücü ve sabır versin" diyerek gözyaşı döktü. Baba Ahmet Günay ise, zaman zaman gözyaşları döktüğü sırada kız kardeş Yasemin Günay, yine abisinin Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine Subay Kılıç'ını bıraktı.
AFYON ŞEHİDİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Buradaki törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Genel Başlan Yardımcısı Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, siyasi partilerin İl Başkanları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde sık sık terör örgütü PKK aleyhine slogan atıldı.
Öte yandan Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay, memleketi Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesindeki bir binaya PKK'nın siyasi uzantasına göndermede bulunarak "Siz "DEM'lenirken Biz ŞEHİT verdik" pankarttı asıldı.