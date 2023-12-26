Milli İrade Platformu, İstanbul Galata Köprüsü'nde büyük bir buluşma düzenlemeye hazırlanıyor. 308 sivil toplum kuruşundan oluşan platformun "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla düzenleyeceği buluşma, 1 Ocak'ta sabah saat 08.30'da gerçekleştirilecek. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde platform adına açıklama yapan İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Yeni yıla bir hafta kala şehitlerimiz var. Askerlerimizin şehit edilmesi ile ilgili düğmeye kimin bastığını da herkes biliyor. Bu tezgâhların ortaya çıkması ve Türkiye'ye karşı alçakça saldırılarda bulunup Gazze'de katliam yapanların lanetlenmesi için 1 Ocak'ta Galata buluşması gerçekleştirilecektir. Türk milleti olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu 1 Ocak'ta tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.