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Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:11

SİHA’lar PKK/YPG’ya ait tren istasyonunu vurdu

Kuzey Irak’ta 12 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından terör örgütüne yönelik başlatılan hava harekatında, TSK’ya ait SİHA’lar, Suriye’nin kuzeyindeki tren istasyonunu vurdu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
SİHA’lar PKK/YPG’ya ait tren istasyonunu vurdu

Kuzey Irak'ta üs bölgelerine yönelik yapılan saldırı sorasında çıkan çatışmalarda 12 asker şehit olmuştu. Şehitlerin ardından başlatılan operasyonlarda, kuzey Irak ile Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri yerle bir edildi. Belirlenen hedefler hava harekatı ile vurulmaya devam ederken, PKK/YPG'ye ağır darbe vuruldu.

SİHA'lar PKK/YPG'ya ait tren istasyonunu vurdu!

Hava harekatları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait SİHA'lar ile Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentindeki tren istasyonu hedef alındı. Keşif ve gözetleme vasıtasıyla tren istasyonunda belirlenen PKK/YPG'ye ait 2 nokta SİHA ile vuruldu. Yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı hava harekatı sırasında, vurulan noktada şiddetli patlamalar meydana gelirken, yükselen siyah dumanlar ve alevler Türkiye tarafındanda görüldü.

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SİHA’lar PKK/YPG’ya ait tren istasyonunu vurdu
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