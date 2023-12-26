Kuzey Irak'ta üs bölgelerine yönelik yapılan saldırı sorasında çıkan çatışmalarda 12 asker şehit olmuştu. Şehitlerin ardından başlatılan operasyonlarda, kuzey Irak ile Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri yerle bir edildi. Belirlenen hedefler hava harekatı ile vurulmaya devam ederken, PKK/YPG'ye ağır darbe vuruldu.

SİHA'lar PKK/YPG'ya ait tren istasyonunu vurdu!

Hava harekatları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait SİHA'lar ile Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentindeki tren istasyonu hedef alındı. Keşif ve gözetleme vasıtasıyla tren istasyonunda belirlenen PKK/YPG'ye ait 2 nokta SİHA ile vuruldu. Yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı hava harekatı sırasında, vurulan noktada şiddetli patlamalar meydana gelirken, yükselen siyah dumanlar ve alevler Türkiye tarafındanda görüldü.