AK Partili Bilal Saygılı: CHP’nin olduğu yerde ot bitmiyor

2024 seçimlerinin vatandaşın gündeminde farklı bir yer tuttuğuna dikkat çeken Başkan Saygılı; "Sahada çok net bir fotoğraf var. İzmir halkının gündemindeki seçim, bu kez hizmet seçimi. Artık icraat görmek, hizmet almak istiyorlar. Her görüşten her kesimden insanımız bizlere büyük ilgi gösteriyor. Buca Menderes Caddesi esnafımızdan da aynı ilgiyi gördük. Mutsuzlar, Buca'nın zaman kaybettiğini düşünüyorlar. 2024 Nisan'ından itibaren o zamanı telafi için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü inanıyorum ki hizmet görevini bize verecekler." diye konuştu.
SAĞDUYULU, GERÇEKÇİ BİR KARAR VERECEKLER
Buca esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı hem burada hem de diğer ilçe saha çalışmalarında 'halka hizmet eden bir belediye' özleminin büyüdüğünü gördüklerini söyledi.
Saygılı şöyle konuştu; "İzmir halkının 2019 seçimlerinde de öne çıkan bu beklentisi daha da büyüdü. Bunu alanda, vatandaşlarımızın gözlerinde, sözlerinde görüyoruz. Biz onları dinliyoruz, onlar bizi dinliyor. Bu kez, sandığa sağduyuyla ve gerçekçi bir kararla gidecek; AK Parti belediyeciliğine oy verecekler. Bunu artık daha yüksek sesle ifade ediyorlar. Siyasi tercihi ne olursa olsun, vatandaşımızda, esnafımızda, çiftçimizde aynı eğilimi görüyoruz. Bu şehri AK Parti ayağa kaldırabilir; kaybedilen zaman, AK Belediyecilikle kazanılabilir. Bunu biz değil, hemşehrilerimiz söylüyor. Buca'nın esnafları söylüyor. Buca'yı Buca yapan, köklerini buraya salan esnafımız bunu söylüyorsa bu iş bitmiştir. Bize de gereğini yapmak düşer; çalışmak, üretmek, eserler ortaya koymak düşer."
CHP'NİN OLDUĞU YERDE OT BİTMİYOR
Buca esnafını ziyaretlerinin ardından Gaziemir İlçe Teşkilatıyla buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentsel dönüşüm vurgusu yaparak; "CHP'nin olduğu yerde ot bitmiyor. Konya'ya Kayseri'ye bakın böyle bir sorun yok." ifadelerini kullandı.
Başkan Saygılı; "Gaziemir'de CHP'li yerel yönetimlerin azizliğini yaşıyor. Kentsel dönüşümü, dalga geçer gibi ele alıyorlar. AK Belediyelerin olduğu şehirlere baktığınızda göreceksiniz. Neredeyse yüzde 90'ı dönüşmesi gereken İzmir'de TOKİ mantığıyla ve güçlü yapılarla insanları mutlu edecek çözümler üretemezseniz; konserlerle, güzel kelamlarla danslarla günü geçirirseniz; bir arpa boyu yol alamazsınız. Kentsel dönüşümü yapamadıkları gibi, arazi üretimini de engelliyorlar. Bu şehrin artık ana artellerinin dışına çıkması gerekiyor. Sağlıklı bir kent yapısıyla nefes alması gerekiyor. Yapamadıklarının sorumlusu biz değiliz. Ama inşallah, tüm bunları yapmak bize nasip olacak." dedi.