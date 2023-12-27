AK Partili Bilal Saygılı: CHP’nin olduğu yerde ot bitmiyor

Saygılı şöyle konuştu; "İzmir halkının 2019 seçimlerinde de öne çıkan bu beklentisi daha da büyüdü. Bunu alanda, vatandaşlarımızın gözlerinde, sözlerinde görüyoruz. Biz onları dinliyoruz, onlar bizi dinliyor. Bu kez, sandığa sağduyuyla ve gerçekçi bir kararla gidecek; AK Parti belediyeciliğine oy verecekler. Bunu artık daha yüksek sesle ifade ediyorlar. Siyasi tercihi ne olursa olsun, vatandaşımızda, esnafımızda, çiftçimizde aynı eğilimi görüyoruz. Bu şehri AK Parti ayağa kaldırabilir; kaybedilen zaman, AK Belediyecilikle kazanılabilir. Bunu biz değil, hemşehrilerimiz söylüyor. Buca'nın esnafları söylüyor. Buca'yı Buca yapan, köklerini buraya salan esnafımız bunu söylüyorsa bu iş bitmiştir. Bize de gereğini yapmak düşer; çalışmak, üretmek, eserler ortaya koymak düşer."