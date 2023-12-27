Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net ’terörle mücadele’ mesajı: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Türkiye yeni bir asra yelken açarken geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır.

Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla ülkemiz bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline gelmektedir. İçinde bulunduğumuz asrın milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

12 evladımız şehit oldu. Bakın 36 saat 54 terörist yok edildi. Şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak.

81 ilimizde üniversitelerimiz var. Şu anda üniversitenin olmadığı ilimiz yok. Şimdi benim hocalarım Şırnak'taki üniversiteye gidiyor oranın evlatlarına eğitim-öğretim veriyor. Oradan da bilimciler çıkıyor. Hakkari'den çıkıyor mu, çıkıyor. Mesele bu ufku yakalayabilmektir.