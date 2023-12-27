Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti’den CHP’ye ağır sözler: Oy korkusundan sessiz kalan CHP
Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:39 Son Güncelleme: 27.12.2023 22:41

İYİ Parti’den CHP’ye ağır sözler: Oy korkusundan sessiz kalan CHP

İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ortak bildiriye imza atmayan CHP için “Oy korkusundan sessiz kalan CHP” yorumu yapıldı.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
İYİ Parti’den CHP’ye ağır sözler: Oy korkusundan sessiz kalan CHP

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiri yayınlandı.

PKK terör örgütünün saldırılarının "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" sözleriyle kınandığı bildiriye CHP ve DEM (HDP) partileri imza atmadı.

CHP'nin bu tavrına İYİ Parti'nin tabanından da tepki geldi. İYİ Parti Denizli İl Başkanlığının sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İl Başkanlığı, "Vatan evladını kaybetmenin üzerine, bir kınamaya bile gerek görmeyen iki parti. Birinden beklemiyoruz, Mehmetçiklerimizi şehit edenlerin destekçisi, ya diğeri. Oy korkusundan sessiz kalan CHP. Bunun açıklamasını zor yapacaksın." ifadelerine yer verildi.

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İYİ Parti’den CHP’ye ağır sözler: Oy korkusundan sessiz kalan CHP
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