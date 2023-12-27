Meclis’te 800 dokunulmazlık dosyası var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bakan Tunç, DEM Partili milletvekillerinin Meclis'te terör örgütü lideri bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunmasına ilişkin, "Eğer siz milletten yetki alarak gelmişseniz milletin beklentilerine uygun sözler sarf etmeniz gerekir. Eğer sarf etmezseniz, terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız elbette ki orada konu yargıya intikal eder, soruşturmaya intikal eder" dedi.Meclis'te 800 dokunulmazlık dosyası olduğunu belirten Bakan Tunç, "Büyük bölümü terör propagandası ile alakalı. Bu dosyalarla ilgili hangi kararların verileceğini elbette ki Meclis'teki ilgili komisyonlarımız verecektir. Devletimizin birlik beraberliğini, ülkemizin bütünlüğünü bozmaya yönelik bu tür teşebbüslere kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.Bakan Tunç, DEM Parti'nin Diyarbakır'daki kongresiyle ilgili açılan soruşturmada gözaltına alınan 52 kişiden 23'ünün işlemlerinin sürdüğü kayderek, "Orada suç teşkil eden, savcılarımızın tespit ettiği hususlar söz konusu oldu. Hep beraber oradaki süreci de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.