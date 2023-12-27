Meclis’te terörist istemiyoruz

Bahçeli, 12 şehidin ardından Meclis'te terörü lanetleyen ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi:TBMM teröristlerin, bölücülerin aklanma, paklanma mekânı değil. Mehmetlerimize kurşun sıkan teröristlere hangi milletvekili hoşgörüyle ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçlu. TBMM'de terörist, düşman, katil, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılması. Teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak haşeratların acilen mahkemeye çıkarılması. Yeni anayasa sürecinde, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılması. TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesi.(AYM Başkanı'na yönelik) Zühtü, senin kumandan, ipin kimin elinde? Ey mahkeme üyeleri, siz daha ne yapıyorsunuz? DEM'in hukuken defni yapılmadıktan sonra Türkiye'ye huzur gelmeyecek. AYM mahkûm Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını nasıl yapacak? Aynı özen, neden HDP'nin ve devamı partilerin kapatılma davasının ikmalinde gösterilmemekte?(Ortak bildiri) Hiçbir parti grubunun devasa bir terör sorunu karşısında 'ama, ancak, bir bakalım, araştıralım, bilgi alalım' bahanelerine sığınma hakkı yok. CHP, metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı, DEM'in siyasi kolonu olmayı nasıl hazmetti? CHP, DEM'in peşinde yuvarlana yuvarlana köşesini kaybetti.31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde AK Parti ile 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapma kararı aldığımızı, 22 ilde de demokratik yarış halinde olacağımızı bir kez daha açıklıyorum.Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırvaya gömülmüş, zirzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. TBMM'nin ortak açıklamasına imza atmayarak PKK'nın safına geçen, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdidi. Memleketi Manisa'da protesto edilen şahıs, eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek. CHP, işgal edilmiş, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir. Milli Savunma Bakanımızın, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta heyetinin, kahraman asker ve polislerimizin sonuna kadar arkasındayız.