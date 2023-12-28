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Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:52

Lice’de sığınaklar içinde malzemeler ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde yapılan operasyonlarda 2 sığınak bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de sığınaklar içinde malzemeler ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Kulp İlçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aydoğdu' operasyonu yapıldı. Operasyonda ele geçirilen 2 sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, bir av tüfeği, 250 fişek, 3 telsiz, 5 akü, 3 şarj cihazı, bir hilti, bir kapasitör, bir hassas terazi, bir vakum cihazı, 5 adet 2 kilogramlık tüp, 14 pil, 451 kilogram toz esrar ve bir kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

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Lice’de sığınaklar içinde malzemeler ele geçirildi
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