Özgür Karabat’ın erişim engeli oyununa HSK’dan soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde olan, 4-5 Kasım'da yapılan CHP 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiaları da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat'ın 254 habere erişim engeli için Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu. 1. Sulh Ceza Mahkemesinin haberlerin birçoğuna erişim engeli vermemesi üzerine Karabat 2. Sulh Ceza Mahkemesine itiraz ederek tüm haberlere erişim engeli kararı aldırdı. Yaşanan skandalın ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi ile 254 habere erişim engeli kararı veren 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale hakkında HSK tarafından inceleme ve soruşturma başlattı. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 254 habere erişim engeli getirerek CHP'nin hakimi gibi hareket eden ilgili mahkeme başkanının kararı neye göre verdiği kamuoyunda merak konusu olurken, Karabat'ın hakkındaki haberlere erişim engeli almak için neden özellikle Bodrum'u seçtiği de sorgulanmaya başladı.

KARARLAR SİPARİŞ ÜZERİNE Mİ VERİLDİ?

Erişim engeli getirilen haberler arasında Özgür Karabat hakkında seks kasedi skandalı ve İBB ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları da yer alırken, İstanbul'da bozulan bir tramvay ile ilgili habere de erişim engeli kararı verilmesi söz konusu kararların sipariş üzerine verildiği iddialarını güçlendirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, hakimler hakkındaki iddiaların incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirirken, raporun hazırlanması sonucu ilgili rapor Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sunulacak.