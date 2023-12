Tunç Soyer yağmurlu havada asfalt çalışmalarına başladı

Yine aynı Soyer seçimlere sayılı gün kala her ne hikmetse kent merkezinde trafiğin gün içinde en yoğun olduğu Fevzipaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Caddelerinde asfaltlama çalışması başlattıklarını duyurmuştur. Soyer'in derdi her zaman olduğu gibi İzmirliye hizmet değil göz boyamadan başka bir şey değildir. Soyer'in bu çabaları boşunadır. İzmirli her şeyi biliyor, görüyor. CHP Kurultayında yanlış ata oynayınca yeniden adaylığı tehlikeye düşen Soyer, genel merkezde yeniden adaylık için karar vericilere şirin gözükmek için okul sezonu, trafiğin en yoğun olduğu dönemde asfalt çalışması başlatıp İzmirlilere çile çektirmektedir. Soyer'in hizmet yoksunu siyaset anlayışının sonu gelmiştir. Yerel seçimlerde İzmirli sandıkta kendisine ve temsil ettiği siyasi görüşe gereken cevabı en iyi şekilde verecektir. Buna inancımız tamdır. "