Albayrak çiftinden şehitlerimiz ve Gazze için anlamlı çağrı: Zulme karşı 1 Ocak’ta Galata’da buluşalım

Türkiye'deki 29 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu'nun üyeleri, 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla eylem düzenleyecek. Yeni yılın ilk sabahında çevredeki camilerde sabah namazları kılınıp şehitler için hatim duaları yapılacak, daha sonra camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçilecek.Tarihi eyleme eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan da destek geldi. Albayrak çiftinin yayımladığı videolu mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan müdafaası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin hüzününü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık üç aydır, insanlık tarihinde benzerine az rastlanır bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz.Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini, her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi, küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları nedeniyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasının ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz. Yeni yılın ilk sabahı saat 8:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz."