ANKA-3 Gök Vatan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA- 3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız ANKA-3, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, ANKA-3'ün ilk uçuşundan görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.ANKA-3, Türk havacılık tecrübesinin en önemli eşiklerinden biri oldu. Bayraktar'ın geliştirdiği Kızılelma ile jet motorlu ilk insansız savaş uçağını geliştiren Türkiye, ANKA-3 ile "Stealth" (düşük radar kesiti) özelliğine sahip, jet motorlu ve aynı zamanda "uçan kanat" özellikleriyle bu alanda önemli bir eşiği daha aşmış oldu.Türkiye insanlı savaş uçağı KAAN'ın uçuşuna gün sayarken ANKA-3'ün bu ilk test uçuşu, savunma sanayiinde de çarpan etkisi oluşturacak.Kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilme kapasitesine sahip olan ANKA-3, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok mühimmatı taşıyabiliyor.Anka ve Anka-2 ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonuDüşük radar görünürlüğüYüksek hızda intikalYüksek faydalı yük kapasitesiLoS/BLOS (Uydu Kontrolü)6500 kg1200 kg40 kft10 saat425 KTS/0.7MSosyal medya kullanıcıları ise paylaşımın altına yazdığı yorumlarla bu sevince ortak oldu. Halit KILIÇ: Sizlerle iftihar ediyoruz. Başkanından mühendisine, işçisinden memuruna her kimin emeği varsa biz onlardan razıyız, Yüce Rabbim de razı olsun. Şehmuz ŞEN: Ne büyük gurur, ne büyük şeref. Türkiye adına havacılık serüveninin kurtuluş savaşı adeta. Gurur duyuyoruz. Hepinize minnettarız. İyi ki varsın TUSAŞ.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Anka III'ün 1 saat 10 dakika havada kaldığını, test boyunca 8 bin feet irtifaya çıkarak ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Test uçuşunda 277 km hızla seyreden ANKA-3'e HÜRKUŞ'un eşlik ettiği öğrenildi.