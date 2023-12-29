"Kurşun Geçirmez Düşler" sergisinde dikkat çeken Emine Erdoğan portresi: Gözyaşlarınız bize ulaştı

GAZZELİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİMLER SERGİLENİYOR

Sergi, Gazze'de savaşa tanık olan çocukların duyguları, savaşın koşulları ve travmaları sanat aracılığıyla aktararak toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sergi, Gazze'de 2008-2009 yıllarında gerçekleşen 'Dökme Kurşun Operasyonu' sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli bir kız çocuğu olan Mona'nın çizdiği resimden hareketle gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesini içeriyor. Sergide, Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eserin arasından bir seçki yer alıyor.