Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi. Bilgilendirme toplantısında, son bir haftada 81 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 201'e ulaştığı bildirildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de SETA tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Jeopolitik Görünümü" paneline video mesaj gönderdi. Güler, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık bölgesinde huzur, güven ve istikrarın merkezi olduğuna yer verdi.