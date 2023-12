Teröre koçbaşı olanları millet affetmeyecek

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu:Her dönem başka görünümle yola çıkan düşmanlar 40 yıldır PKK ile aynı sinsi emelin peşinde koşuyor. 21 yıldır devletimiz ve milletimiz adına bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödedik ve ödüyoruz. Asıl mesele ülke içinde birilerinin hâlâ Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada neye tekabül ettiğinin farkına varamamış olması. Üç günde 59 teröristi gömdük, inlerinde imha ediyoruz. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimiz. Bunların yıpratılmasına taviz veremeyiz. Artık teröre kaynağında müdahale edeceğiz. Bu operasyonlarımız, son teröriste kadar kararlılıkla devam edecek. Sınır içinde terör bitme noktasına geldi ise bu sınır dışında yaptığımız operasyonlar sayesinde. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayız. MİT, Suriye'de 72 tesisi vurdu. Durmayacağız, kaynaklarını yok edeceğiz. Kontrol altına aldığımız yerleri baharla birlikte teröristlerin ayak basamayacağı hâle getireceğiz. Yeni üsler kuracağız.Terörle mücadele stratejimizi bilmeyenler PKK ağzıyla bizi eleştiriyor, terör örgütünün değirmenine su taşıyorlar. Hiçbir yerde terör örgütü propagandası yapan muhalefet göremezsiniz. Meclis'te 4 farklı partinin ortak bildirisine imza atmaktan kaçarak terörle mücadele diye dertlerinin olmadığını ortaya koydular.Sırf kendi tabanına çalışıyor görünmek için PKK ve uzantıları ile demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimize havale ediyoruz. Bu parti meselesi değil ülkenin beka meselesidir. Terör gibi konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyeti gereğidir. Bölücü örgüt emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz affetmeyecektir. Milletimizin tercihi 31 Mart'ta da Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacaktır.Muhtarlar Toplantısı'nın 53'üncüsünde sizinle beraberiz. Milletin evine hoş geldiniz. Muhtarlarımızı özlemişiz. Muhtarlarımız da bizi özlemiş. Muhtarlarla bu derece yakın ilişki kuran başka cumhurbaşkanı bulamazsınız. Çünkü muhtar bu ülkenin yönetim piramidinin temelidir. Sırt sırta verince 85 milyona en iyi şekilde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Biz muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayacağımızı söyledik. Muhtarlarımız bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. Biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik. İçişleri Bakanı'mıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın yeniden yapılandırılması için çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun. Milletimize sorun, aklını vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun, diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyecek.Türkiye tüm bu mücadeleleri aynı anda yürütecek güce, imkâna, kararlılığa sahiptir. Diğer alanlardaki meşguliyet ne olursa olsun gündemimiz ülkemizi depreme karşı hazırlamaktır. İhya ve inşa faaliyetlerini hızla sürdürürken deprem tehdidi altındaki şehirlerimizde çalışmaları sürdürüyoruz. Yarısı bizden kampanyası ile 350 binden fazla konutun dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz. Bu kampanyanın İstanbul ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 20 yılda depremler nedeniyle harcamaların tamamı yenileme ve güçlendirme dâhil edildiğinde vergi gelirlerimizin 8 katını bulmakta. Vatandaşımızı desteklemek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.Çalışan ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışa gittik. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. En düşük emekli maaşını yüzde 114 oranında yükselttik. Bayram ikramiyelerini iki katına çıkardık. 5 bin lira ödeme yapıyoruz. 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Yeni asgari ücret işverenlere, çalışanlara hayırlı olsun. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.: Enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağız. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir.Fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere denetimleri devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdinin refahını hak ettiği düzeye çıkarana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.