AK Partili Çankırı’dan CHP’li Selvitopu’na Hodri Meydan! Bilet bizden hizmet sizden

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Karabağlar'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bahçelievler ve Bozyaka mahalle esnafıyla biraraya gelen Çankırı sorun ve talepleri dinledi. Karabağlar'ın nüfus bakımından kentin en kalabalık ikinci ilçesi olduğunu hatırlatan Çankırı, ilçenin yerel yönetimler tarafından arka bahçe muamelesi gördüğünü 2010 yılında alınan kentsel dönüşüm kararının kağnı gücüyle bile ilerlemediğini aktardı. "Karabağlar İzmir'in her kalemde alışverişteki önceliğidir" diyen Çankırı; "Burası yıllardır atıl vaziyette kaderine terk edilmiş durumda. Muhalefetin buradaki yönetim beceriksizliği, kendi düğümünü çözemez vaziyeti adeta iş bilmezliğin aynası olmuştur. Mobilyadan oto sanayisine kadar her alanda iş gücü ile donanımlı ilçedeki suyun önünü hizmetsizlikle kesmektedir. Bu da vatandaşı mağdur etmektedir" sözleri ile muhalefete yüklendi.

"KARS'TA OLAN KARABAĞLAR'DA YOK"

Özgür ve Devrim mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede hala doğalgaz sıkıntısı yaşandığını belirten Çankırı, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu,'na Foça ve Aliağa Belediye Meclis kararlarını örnek göstererek şöyle konuştu: "Belediye meclisinde alınacak karar ile söz konusu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırım ile ilgili tüm maaliyetlerin belediye tarafından üstleneceğini taahhüt edebilir. Buna yanaşmayan zihniyetin hangi amaçla neye hizmet ettiği de ortadadır. Burada bir vaat belediyeciliği var hizmet belediyeciliği yok. Kars'ta olan Karabağlar'da yok. Bugün Doğu Anadolu'nun incisi olan Kars'ta millet doğalgaz ile ısınıyor. Ama bu tarafta Ege'nin incisi İzmir'de ise hala yıl olmuş 2024 ısınma problemini konuşuyoruz. Sayın Selvitopu'na sesleniyorum; 'bilet bizden hizmet sizden' nasılsa iş yapmaktan çok ortada dolaşmayı seversiniz. Bari Kars'a gidin, gezin, görün burada ısınma problemini çözün."