Bakan Yerlikaya, ’Gereği Yapıldı-3 diyerek duyurdu... Futbol üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılamıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" şeklinde açıklamada bulundu.