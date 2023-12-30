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Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:24

Bakan Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı-3 diyerek duyurdu... Futbol üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılamıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya, ’Gereği Yapıldı-3 diyerek duyurdu... Futbol üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılamıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" şeklinde açıklamada bulundu.

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Bakan Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı-3 diyerek duyurdu... Futbol üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılamıştı
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