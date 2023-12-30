FETÖ’yü eleştirdi, CHP ihraç etti

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ'den ihraç edilen 2 kisiyi anlatan 'Kanun Hükmü' belgeseli gösterilmek istendi. Tepkiler üzerine belgesel festivalden çıkarılırken, jüri üyeleri de istifa etti. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlıgı da çekilince festival iptal edildi. CHP'den Antalya Büyüksehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi olan Oktay Basaran da o dönemde, "Üyesi ve neferi olmaktan gurur duydugum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalısmasını asla kabul edemem. FETÖ'ye kuyruk olmak, FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz, olmamalı" açıklaması yaptı. Bunun üzerine Basaran, disiplin kuruluna sevk edildi. Kurulda önceki gün, CHP'ye ve Antalya Büyüksehir Belediyesi'ne hakaret ettigi gerekçesiyle Basaran'ın partiden ihracına karar verdi.