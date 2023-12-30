Galata Köprüsü’ndeki tarihi buluşmaya çağrı! “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet”

Dünya, 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamına tanıklık etti. Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına adeta soykırım gerçekleştirdi. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda binlerce masum can hayatını kaybederken, sözde insan hakları savunucusu olan ülkeler, yaşanan zulmü ve soykırımı görmezden geldi. Türkiye ise ilk günden bu yana Filistin halkının sesi oldu, haklı davalarını destekledi.

TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ SESİ OLDU

Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için her platformda desteğini sürdüren Türkiye, yeni yılın ilk gününde de hem kahraman Mehmetçiğimiz hem de Gazze'deki şehitlerimiz için anlamlı bir yürüyüş düzenledi. Milli İrade Platformu'nun önderliğindeki STK'lar tarafından 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde vatan savunmasında şehadet şerbetini yudumlayan kahramanlarımız ve Filistin'e destek için bir yürüyüş düzenleneceği belirtildi. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla platform üyesi kuruluşların gerçekleştireceği yürüyüşe tüm Türkiye'den destek geldi.

BERAT ALBAYRAK VE ESRA ALBAYRAK'TAN ÇAĞRI

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından Mehmetçiklerimiz ile Gazze için anlamlı bir çağrı gerçekleştirdi. 1 Ocak'ta yapılacak yürüyüşte şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için milyonları Galata Köprüsü'ne davet etti.

"HİÇBİR SAÇMA İDEOLOJİ BU KORKUNÇ SOYKIRIMI AKLAYAMAZ"

Gazze'de yaşanan soykırıma değinen Esra Albayrak, "Biz çocukları sistematik biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz" dedi.

"VİCDANINI AL GALATA KÖPRÜSÜ'NE GEL"

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yürüyüşe çağrıda bulunarak "Vicdanını da al Galata Köprüsü'ne gel" dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'in haklı davasına destek veren TÜGVA Başkanı Beşinci, "1 Ocak sabahı milletimiz, fert fert Gazze için atan kalpleriyle Galata Köprüsü'nü dolduracak ve tüm batıya 2 yüzlülüğünü haykıracak" ifadelerine yer verdi. "Hakikati her yere yayacak, gök kubbeye yazacak, tüm dünyaya haykıracağız" diyen İbrahim Beşinci, "Onlar yüzüstü sürünürken, insanlığın "Onurunu, Şerefini, İzzetini" yerden kaldırmak için 1 Ocak sabahı 8.30'da Adresimiz Galata Köprüsü" sözleriyle milyonlara çağrısını yineledi.