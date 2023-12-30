Irak’ın Kuzeyinde hainlere ait 16 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlıgı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekâtlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulundugu 16 hedefin imha edildigini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada su ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyinde bulunan ve MIT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekâtları icra edilmis, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulundugu degerlendirilen magara, sıgınak, barınak ve depolardan olusan 16 hedef imha edilmistir. Icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmistir. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir." ANKARA