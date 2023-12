İstanbul’un otopark çilesi büyüyor

İstanbul'da otopark sorunu günden güne büyüyor. Kent genelinde kangren haline dönen otopark sorunu sürücüleri zor durumda bırakırken, ölümle sonuçlanan tartışmalara da neden oluyor.Nüfusu 20 milyona dayanan, trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 5 milyon 370 bini aşan kentte mevcut otopark sayısı ihtiyacın sadece yüzde 20'sini karşılıyor. İstanbullular yaşam sürelerinin 3.5 yılını trafikte harcıyor ve gidecekleri yere ulaştıklarında, hatta evlerinin önünde dahi park yeri bulamıyor.Özellikle kentin kalabalık noktalarından Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye gibi ilçelerde araç park etmek imkansız hale dönüşüyor. Merkezi bölgelerde yaşayan araç sahipleri, özel otoparkların günlük 200 ila 600 lira arasında değişen fiyatlarını ödemek durumunda kalıyor.Bu durumda sürücüler, çareyi yol kenarlarına ve kaldırımlara park etmekte buluyor. Kentin her noktasının otopark gibi kullanılması, standart dışı ve gelişigüzel park etmeler trafik akışını da sekteye uğratıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2022 Faaliyet Raporu'na göre, kent genelinde 2022 Aralık itibarıyla konutlara ait bina otoparkları hariç olmak üzere 1 milyon 143 bin 907 araç kapasiteli 7 bin 195 otopark bulunuyor. İBB iştirak şirketlerinden İSPARK AŞ bünyesinde, 20 bin 73'ü yol üstü, 62 bin 642'si açık ve 40 bin 764'ü de kapalı olmak üzere toplam 123 bin 479 araç kapasiteli 753 otopark işletiliyor. Kamu ve özel kurumlara ait 6 bin 442 otoparkın ise 1 milyon 20 bin 428 araç kapasitesi bulunuyor. Kentte 10 bin 863 araç kapasiteli 29 otoparkın inşası, 2 bin 51 araçlık 5 otoparkın ihale süreci, 4 bin 569 araçlık 8 otoparkın uygulama proje çalışmaları, 316 bin 832 araçlık 1173 otoparkın ise etüt çalışmaları devam ediyor.Çevre mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, büyükşehirlerde yerleşim yerleri ve alışveriş merkezleri ile ticaret ve sanayi bölgeleri gibi yapılar inşa edilmeden önce ulaşım ve otoparkla ilgili planlamaların yapılması gerektiğini belirtti.İstanbul'da otopark yapılacak çok yer olduğuna işaret eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüm meydanların, otoyolların ve E-5'in altları otoparka dönüştürülmeli. Bu Avrupa'da, Japonya'da aşırı yoğun. Kolayca otoparka girebilmeli ve çıkabilmeli, buradan da toplu taşıma sistemine binebilmeli. Yani 'Park et devam et' kuralı İstanbul gibi şehirlerde çok yaygınlaştırılırsa kolay, ekonomik, pratik şekilde otopark sorunu çözülür." AA