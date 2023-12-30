Pembe kapaklı rüşvet ajandası

Nevşehir'de paralel noter yoluyla 225 milyon lira rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapan kişilerden Hicran Bilen'in rüşvet çarkını tek tek not aldığı pembe ajandası ele geçirildi. Ajanda delil olarak dava dosyasına girdi. Avanos noterlikte araçların ilk tescilinde projeye aykırı bilgi girişi yapıldığını belirleyen polis, Avanos Noter Başkâtibi İsmail Vural'ın daha önce aynı suçtan İstanbul'da soruşturma geçiren eski noter çalışanı ve sigortacılarla rüşvet karşılığında araçların tescil bilgilerini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı.İstanbul'da çalıştığı noterde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla atılan Mehmet Akıncızade ile sevgilisi Hicran Bilen'in, Avanos'ta otelde kaldığı, mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos noterliğine giderek rüşvet karşılığındaki tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.Usulsüz rüşvet miktarının 225 milyon lira olduğu belirlenirken soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avanos Noter Başkâtibi İsmail Vural, Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 8 şüpheli tutuklandı. Hicran Bilen'in yakalandığı otel odasında ele geçirilen evrakların incelemesi tamamlandı. Delil olarak soruşturma dosyasına eklenenler arasında kadının pembe ajandası da yer aldı. Ajandada Bilen tarafından, rüşvet karşılığında yapılan usulsüz işlemlerin tek tek kaydedildiği belirlendi.