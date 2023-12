Dünya belediyeler birliği başkanlığını yürütüyor

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi, 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla Ekim ayının sonunda Konya'da yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dönem Başkanlığını Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse'den devraldı. Program kapsamında düzenlenen UCLG Gala Kültürel Programı'na; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Konya Valisi Vahdettin Özkan, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG'ye başkanlık eden Konya'nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı olarak ifade edebileceğimiz 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konya'mız; liderlik ettiği birçok uluslararası platformda, daima adaleti ve barışı savunmaktadır" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı olarak teşkilatın İstanbul'da düzenlenen Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yıllık İstişare Toplantısı'na katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu önemli vazifeyi üstlenmek bizim için, şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katıldığı Dünya Konseyi'nde, hem teşkilatımızın geleceği adına önemli kararlar aldık hem de birçok önemli meseleyi tartıştık. Özellikle Filistin konusundaki duruşumuzu ve yine birçok uluslararası meseledeki tavrımızı, tüm dünyaya açıkça ifade ettik" diye konuştu. "ENMEWA bölgesinin en büyük sorununun İsrail sorunu olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, "Gazze şehri UCLG-MEWA üyesidir ve dünyanın gözleri önünde İsrail'deki mevcut iktidarın devlet terörü olarak nitelenen eylemleri neticesinde bombalarla adeta yerle bir edilmiştir. Gazze'de; çocuk, yaşlı, kadın demeden insanlar soykırıma tabi tutulmuş; sağ kalanlar da doğdukları ve büyüdükleri topraklardan zorla tehcire mecbur bırakılmıştır. Yaşanan bu soykırım; çok nadir görülen zalimce ve alçakça hadiselerden birisi olarak insanlık tarihinin kara sayfalarında yerini almıştır. MEWA bölgesi olarak, Gazze başta olmak üzere Filistin'deki üyelerimizin hak ve hukukunu korumak, onlara destek vermek en asli görevimizdir" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, kısa süre içerisinde şehrin en uğrak noktalarından biri haline geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Çatalhöyük'ün en güzel şekilde tanıtılması ve sonraki nesillere aktarılması için Türkiye'nin en büyük tanıtım ve karşılama merkezlerinden birini inşa ettiklerini söyledi.Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılışını, geçtiğimiz Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, merkezin açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Açıldığı ilk günden itibaren şehrimizin en uğrak noktalarından biri haline gelen merkez, ziyaretçileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine götürerek unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler, Çatalhöyük'ün eski yerleşim düzenini, günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfetme fırsatı buluyor. Şehrimizin kültürel mirasına değer katacak merkezin yapımına destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız ile projeye mali destekte bulunan Mevlana Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmişe yolculuk ederek tarihle iç içe olmak isteyen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhötük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini alan Çatalhöyük'ün hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı. Bakan Ersoy, "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyemize ait arazide 26.500 metrekarelik bir alan üzerinde yer almakta. Projenin çalışmaları 2 yıl kesintisiz devam etmiş ve hepimizin göğsünü kabartan bu çok özel merkez ortaya çıkmıştır. Burada ziyaretçilere Çatalhöyük ve çevresi kaza alanları, dönemin ev, yaşam ve ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulmakta. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi çatısı hariç tamamen ahşaptan yapılmış, özgür mimarisi ile de dikkat çekmektedir" dedi.UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu'na da katıldı. Dört yılda bir düzenlenen ve dünyada mültecilere yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük uluslararası toplantı olan forumda katılımcılara hitap eden Başkan Altay, en büyük önceliklerinin dünyanın her yerinde yarınların düne göre daha güzel olması için gayret etmek olacağını söyledi. Altay şunları ifade etti: "Bizler küresel meselelere bu çerçeveden bakarken; ne yazık ki bazı bölgelerde her geçen gün, düne göre daha da kötü bir hal almaktadır. Küresel Mülteci Forumu vesilesiyle burada bir araya geldiğimiz şu günlerde, ablukaya alınan, sığınacak yeri ve imkânı olmayan, tarifsiz acılar çeken Filistin ve özellikle Gazze halkının acılarını en çok ve en yüksek sesle biz dile getirmeliyiz. Bu konuya özellikle değinerek dünyanın her yerindeki zulmü, insanların acı çekmesini önlemek ve sivillerin hayatlarını korumak için somut adımlar atmak tüm insanlık olarak ortak sorumluluğumuzdur."Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da teşekkür eden Bakan Ersoy, "Konya Büyükşehir ve bakanlık olarak hazırladığımız master planı çok detaylı bir plan oldu. Şu anda biz bakanlık olarak bu dönüşüme girmek isteyen şehirlerimize bu master planını öneriyoruz ve diyoruz ki 'Konya Büyükşehir Belediyesi'ne gidin, onların gittiği yoldan giderseniz çok hızlı sonuç alırsınız, orada çok örnek bir çalışma var. Hepinize tavsiye ediyoruz' diyorum. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ve bundan sonra da artırarak vermeye devam edeceğiz. Çünkü Konya bizim için örnek oldu" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, toplam 26 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yer alırken 4 bin 500 metrekare de kapalı alana sahip. 7 farklı bölümden oluşan ve müze niteliği de taşıyan merkez içerisinde; çalışma ofisleri, hediyelik eşya satış alanı, çok amaçlı salonu, seyir kulesi, kafeterya ve otopark alanı da bulunuyor.