Dünyada 70 şehirle kardeş olduk

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanlığına seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Yerel yönetimler konusunda yeryüzündeki en büyük örgüt olarak Dünya Belediyeler Birliği'nin asıl amacı ise yerel özyönetimler ülküsü için ortak bir ses oluşturmak. Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği'nin işleyişi, faaliyetleri ve tüm merak edilenleri SABAH'a anlattı.Dünyada parmakla gösterilen bir belediyecilik markası oluştu. Bunu nasıl başardınız? Hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada elde ettiğimiz tüm başarıların temelinde; Konya Modeli Belediyecilik anlayışımız yer alıyor. Konya Modeli Belediyecilik; Konya'mızın tarihiyle, kültürel geçmişiyle, milli ve manevi değerleriyle, belediyecilik tecrübesiyle ve geleceğe dair planlarıyla vücut bulan; ortak akılla şekillenen ve AK Parti'nin Gönül Belediyeciliğiyle harmanlanan bir hizmet metodudur. Konya'mız bu yönetim anlayışı sayesinde yalnızca 5 yıl içerisinde çok büyük kazanımlar elde etti. Bu süreçte şehrimizi her anlamda imar etmek ve ihya etmek için adeta büyük bir seferberlik başlattık. Göreve geldiğimiz günden bugüne; şehrimizdeki 2 milyon 300 bin hemşerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak ve Konya'yı tarihteki gibi görkemli bir şehir haline getirmek için onlarca farklı örnek çalışmayı hayata geçirdik. Pandemi, deprem ve mali koşullar gibi tüm sıkıntılara rağmen 5 yıl önce önümüze koyduğumuz hedeflerin pek çoğunu gerçekleştirdik.*Dünya Belediyeler Birliği'nin çalışmalarından bahseder misiniz? Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren küreselleşmenin büyük bir hızla yayılması, şehirlerin de kaderini değiştirdi. Yerel yönetimler, artık yerelle sınırlı kalmayarak küresel bir rol üstlenmeye başladı. Bugün artık şehirlerin küresel etkilerine şahitlik ediyoruz. Dünyanın diğer ucundaki önemli bir gelişmeyi ya da bir krizi, hepimiz yakından hissedebiliyoruz. Yani günümüzde yerellik küresel bir boyut kazanırken, küreselleşme de yerel ölçeğe indirgenmiş durumdadır. Bu durum şehirlerin dünyaya açılmasına ve küresel ölçekte ilişkiler kurmasına olanak tanımaktadır. Yerel yönetimler, günümüzde artan küresel zorluklarla başa çıkma sürecinde önemli bir rol oynar hale gelmiştir. Küresel ısınma, göç, sürdürülebilirlik ve pandemi gibi evrensel konular, yerel düzeyde başlayıp etkilerini küresel ölçekte hissettirebilecek niteliktedir. Yerel yönetimler, bu küresel zorluklara çözüm bulma, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde etkin bir rol üstlenmektedir. Yerel yönetimlerin küresel düzeydeki etkisi ve rolü, sadece kendi bölgeleriyle sınırlı kalmayıp küresel düzeyde de etkili bir şekilde hissedilmektedir. Aynı zamanda, insanlarla olan iletişim, şeffaflık, katılımcılık ve empati üzerine kurulu bir temel oluşturarak toplumun her kesimini kucaklamak ve ortak bir vizyon etrafında birleşmek açısından büyük önem taşıyor. Bu iletişim ve işbirliği, toplumun daha güçlü, birlikte hareket eden ve ihtiyaçlara duyarlı bir yapı oluşturulmasına katkı sağlıyor.Küresel meselelerle ilgili ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Konya için çalışmalarımızı yalnızca sınırlarımız içerisinde değil, dünya üzerinde gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her yerde sürdürüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'mızın küresel rolünü güçlendirmek ve marka değerini artırmak için uluslararası ilişkilere büyük önem veriyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, Konya'mızın uzun yıllar politikasını şekillendirecek küresel bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu vizyon kapsamında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı ve Tarihi Şehirler Birliği Başkan Yardımcılığı görevleri ile birlikte birçok uluslararası birliğin yönetiminde çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunlara ek olarak Konya'mız dünya genelinde 70 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmuş ve 19 uluslararası birliğe üye olmuştur. Uluslararası ilişkilerimizi güçlü hale getirmemizin bir başka nedeni de Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı coğrafyamıza ve diğer dünya ülkelerine yaymaktır. Konya Modeli Belediyecilik; sadece Konya özelinde değil Türkiye'nin diğer şehirlerinin ve coğrafyamızdaki şehirlerin, her manada kalkınması ve adil şehirler olabilmesi için uygulanması gereken bir sistemdir.Türkiye Yüzyılı'nda yerel yönetimlerin rolü nedir? Türkiye Yüzyılı, ülkemizin geleceğine yönelik büyük bir vizyon ve potansiyel barındırıyor. Bu dönem, Türkiye'nin her alanında büyük bir dönüşümü ve kalkınmayı ifade ediyor. Bu süreçte, şehirlerin sürdürülebilirlik, teknoloji, altyapı, eğitim gibi alanlarda daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hedeflerim arasında şehrin sosyal ve ekonomik alanlarda daha ileri bir noktaya taşınması, sürdürülebilirlik konusunda öncü adımlar atılması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması yer alıyor. Bu kapsamda, yeşil enerji projeleri, altyapı iyileştirmeleri, eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması gibi alanlarda çalışmalar yürütmeyi hedefliyorum. Aynı zamanda, şehirlerarası işbirliği ve paydaşlarla daha sağlam ilişkiler kurarak, Konya'yı ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmak ve şehrin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak da önceliklerim arasında yer alıyor. Bu süreçte, şehrimizin kalkınması ve halkımızın refahı için çalışmaya devam etmek en büyük hedefimizdir.