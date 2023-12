İstanbul AK Parti’yle hizmette buluştu

İstanbul, CHP ve SHP'li Büyükşehir Belediye başkanları döneminde adeta terk edildi. Kentte vatandaşa hizmet üretmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tüm kuruluşları yolsuzluğa saplandı. İstanbullunun canından bezdiği, 'yaşanmaz artık' dediği İstanbul'da milat 1994 seçimleri oldu. Kaderine terk edilen Haliç, İSKİ, sosyal tesisler, halk ekmek, toplu ulaşım, çarpık yapılaşma sorunu ve yeşil alan yatırımlarıyla birlikte İstanbul'un nefes alma yolculuğu başladı.Hastalık saçan Haliç ise İBB başkanlığına Erdoğan'ın seçilmesiyle mavi sulara uzandı. Üzerindeki çamur adalarıyla çevresinden geçenlerin nefes almadığı Haliç, Erdoğan döneminde pırıl pırıl yapıldı. 5 milyon metreküp çamur, Haliç'in tabanından alındı. Özel bir pompajlama yöntemiyle Alibeyköy'deki taş ocaklarına nakledildi. Haliç'e can suyu projesi geliştirildi. Haliç'ten milyonlarca metreküp çamur alındıktan sonra Haliç'te su sirkülasyonu sağlansın diye boğazın suyu 5 kilometrelik bir tünelle 23 metre yükseltilerek Haliç'e ulaştırıldı. Yunus balıklarının dahi yüzebildiği bir Haliç İstanbul'a kazandırıldı.Erdoğan, toplu ulaşım sistemini de sorun olmaktan çıkardı. İETT'ye yeni otobüsler alınırken lastik tekerli araçların sayıları artırıldı, metro projeleri geliştirildi. Sosyal belediyecilik, AK Parti'nin 2004 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanmasıyla devam etti. Toplu taşımada, metro atağı başlatıldı. "Her yere metro, her yerde metro" sloganıyla Yenikapı- Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Sanayi Mahallesi-Seyrantepe, Kirazlı-Başakşehir, İkitelli-Olimpiyat Stadı, Kadıköy-Tavşantepe, Levent-Boğaziçi Üniversitesi, Üsküdar-Çekmeköy hatları hizmete açıldı. 2007'de metrobüs projesiyle İstanbul'da çok uzun bir aks üzerinde hızlı toplu ulaşım sistemi hayata geçirildi. Birçok önemli yol ve kavşağın yanı sıra tüneller de hizmete girdi.İstanbul'un birçok ilçesine kültür merkezleri, tiyatrolar, çocuk tiyatro sahneleri yapılması sağlandı. 1996 yılında Erdoğan tarafından kurulan İSMEK sayısı ve eğitim alanları artırılarak milyonlarca İstanbullunun kurslardan istifadesi sağlandı. Şehrin yeşil ve rekreasyon alanlarının artırılarak, İstanbul'un simgesi olan ve yüzyıllarca şehirden uzak kalan lale yeniden şehrin sembolleri arasına sokuldu. Gelenekselleştirilen Lale Festivali ile İstanbul'da parklar, kasırlar, meydanlar lalelerle donatıldı. Ön arıtma tesislerinden biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine geçildi. Onlarca dere ıslah edildi. Kadıköy'ün önemli sorunlarından Kurbağalıdere ıslah çalışmalarını başlatarak yüzde 90 seviyelerine getirildi.Pek çok ilçede spor kompleksleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, yürüyüş parkurları açılarak İstanbulluların spor yapabilecekleri alanlar artırıldı. Sosyal projelerin yanı sıra on binlerce İstanbullu konut sahibi oldu. 2004 - 2017 yılları arasında İstanbul'a çok sayıda sosyal tesis kazandırıldı.Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 seçimlerinde İBB başkanı olmasının ardından İBB'ye ait sosyal tesislerde alkol satışı ve kullanımı yasaklandı. Ürün fiyatları piyasanın altına çekilerek vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebileceği ve aileleriyle vakit geçirebileceği alanlara çevrildi. Çöp dağları arasında ezilen İstanbul'da salgın hastalık riski, gün geçtikçe artıyordu. Kirli havanın da eklenmesiyle dönemin gazeteleri kuponla maske dağıtmaya dahi başlamıştı. Halkla birlikte harekete eden Erdoğan, başta temizlik işçilerinin sorunlarını çözerek kenti saran çöplerden kurtardı.AK Parti iktidarında İstanbul'a kazandırılan başlıca diğer hizmetler ise şu şekilde:Kuzey Marmara otoyolu: 400 kilometrelik bir hat haliyle ticaretin ve sanayinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nin önemli lojistik koridoru oldu.İstanbul'un 3. köprüsü ve dünyanın en geniş asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü.İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi.Marmaray. Ulaşım 4 dakikaya indi. 10 yılda 1 milyardan fazla yolcu taşıdı.26 Şubat 2011 tarihinde açılan Avrasya Tüneli.Ayasofya Camii 10 Temmuz 2020 de açıldı.İstanbul Havalimanı: 29 Ekim 2018'de açıldı.İstanbul Finans Merkezi: 17 Nisan Pazartesi günü Ümraniye'deki yerleşkesinde açıldı.Yeni İstanbul Atatürk Kültür Merkezi: 29 Ekim 2021'de hizmete açıldı.Pandemi ve Şehir HastaneleriPendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu: 2 Ekim 2022'de hizmete açıldı.Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu: 22 Ocak 2023'te hizmete açıldı.1994 öncesinde vatandaşlar çöp dağları ve kirli havanın yanı sıra musluktan akmayan sular nedeniyle gerekli temizlik işlerini de yapamıyordu. İSKİ'yi saran yolsuzluklar, yapılmayan yatırımlar, vatandaşın para yatırmasına rağmen ödendiği sisteme girilmeyen faturalar kadim kenti susuzluğa mahkum etti. 7'den 70'e herkes ellerindeki kova ve tencerelerle sokaklara gelen su tankerlerinden su alabilmek için sıraya girerdi. Erdoğan'ın başkan seçilmesinin ardından İSKİ yönetiminde yaptığı değişiklikler ve ürettiği gerçekçi çözümler yatırımları da beraberinde getirdi. İçerisinde kamyonetlerin dahi rahatlıkla geçebildiği devasa tüneller kente temiz su taşıdı. İstanbullular, musluklardan akmasına hasret kaldıkları suya yeniden kavuştu.