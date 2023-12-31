Millet Bahçeleri, Türkiye’ye nefes oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü "81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi" kazandırma çalışmaları kapsamında; bugün tüm Türkiye'de 501 millet bahçesi yapılıyor. Millet bahçelerinden 162 tanesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 65 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 25 milyon 532 bin 182 metrekarelik alanda yer alıyor. Geriye kalan millet bahçelerinin yapım çalışmaları ise büyük bir hızla devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu projelerle, şehrin kalbi niteliğindeki en değerli lokasyonları yeşille buluşturuyor. Medeniyetimizde var olan bahçe kültürü de böylece yaşatılmış oluyor. Çevre merkezli bir anlayışla oluşturulan millet bahçeleriyle, 81 ilin tamamında toplamda 100 milyon metrekarelik bir alanda fidan dikimleri gerçekleştirilecek.Millet bahçelerinin içerisinde 105 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, 160 kilometre uzunluğunda da yeşil yürüyüş yolu bulunuyor. On binlerce öğrenci, her yaşa hitap eden kütüphanelerde ders çalışıyor. 274 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde:Yapım aşamasındaki 144 millet bahçesi, 29 milyon 223 bin 497 metrekarelik alanİhale aşamasındaki 7 millet bahçesi, 2 milyon 807 bin 75 bin metrekarelik alanProjelendirme aşamasındaki millet bahçeleri 61 millet bahçesi, 11 milyon 952 bin 628 metrekarelik alanYer seçimi yapılan millet bahçelerinden 62 millet bahçesi, 4 milyon 685 bin 800 metrekarelik alanToplam olarak da 501 millet bahçesi 74 milyon 201 bin 185 metrekare alanı kapsamaktadır.