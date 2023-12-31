MİT’ten PKK’ya üst düzey bir çizik daha

Milli
İstihbarat Teşkilatı (MİT), hassas saha çalışmaları neticesinde PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Viyan Kod adlı Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit ederek özel ekiple takibe aldı. Yeri tespit edilen Altığ, Kamışlı'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Örgütün kırsal kadrosuna 2016'da katılan terörist, Mersin'de PKK/ KCK'nın gençlik yapılanmasının düzenlediği gösterileri organize edip örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı. Terörist Altığ, Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldıktan sonra PKK/ YPG'nin mali yapılanmasında sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.