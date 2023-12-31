Sultan 5. Murad’ın torunu Kenize Mourad: İsrail’i durduracak tek şey ekonomik yaptırımdır

"İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına almak için hayata geçirdiği programın Rami Kütüphanesi'ndeki kapanış programına Sultan 5. Murad'ın torunu Fransa'da yaşayan yazar Kenize Mourad da katıldı. Ailesi sürgün edildiği için Fransa'da yaşayan ve uzun yıllar gazetecilik yapan Kenize Mourad, "İsrail'in yaptığı korkunçluğu görüyoruz. 20 binden fazla şehit ve 60 binden fazla yaralı ile karşı karşıyayız. Bu hayatımızda dünya tarihinde görülmemiş bir şey. İsrail manipülasyon yapan bir devlettir.Hamas'ı ortadan kaldırmak için bu savaşı sürdürdüğünü söylüyor ama 2 bin tonluk bombaları sivillerin üzerine atıyorlar. Hedef Filistinlileri öldürüp Mısır'a kaçmalarını sağlamaktır. Şu olanlara soykırım diyebiliriz. 100'den fazla gazeteci öldürüldü. 75 yıldır Filistinliler, aşağılanıyor, sürülüyor, hapse atılıyor. Burada önemli olan İsrail'e ekonomik yaptırımdır. Fakat hiçbir ülke İsrail'e ekonomik yaptırım yapmıyor. Yaptırımın uygulanmaması ile İsrail yine öldürmeye ve bombalamaya devam edecektir" dedi.