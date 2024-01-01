2023’te vicdanın sesi, acıların ortağı oldu

Emine Erdoğan, 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesinin yanı sıra iklim değişikliğinden sıfır atığa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasından Filistin'de yaşanan insanlık dramına kadar birçok konuda çalışmalarda bulundu. Emine Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede, tüm dünyaya Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi çağrısında bulundu.Emine Erdoğan Gazze'den getirilen yaralı çocukları hastanede ziyaret ederek ailelerine destek oldu. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumunda BM Genel Kuruluna hitap ederek, BM'de konuşan ilk Türk Cumhurbaşkanı eşi ünvanını alan Emine Erdoğan, depremden etkilenen tüm illeri ziyaret etmesinin yanı sıra evleri yıkıldığı için başta Ankara olmak üzere farklı şehirlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerle de sık sık bir araya geldi.